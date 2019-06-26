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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ОТПРАВИТ В РОССИЮ ОБНОВЛЕННЫЙ 150-ТОННЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ
17:39 26.06.2019

В ближайшее время в адрес Оскольского электрометаллургического комбината (Россия) будет отправлен тяжеловоз БЕЛАЗ-7921, укомплектованный улучшенной кабиной водителя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», тяжеловоз БЕЛАЗ-7921 – это вид специальной техники для внутризаводских перевозок технологических грузов в сложных условиях металлургического производства.

Конструкция машины разработана для максимально удобной и безопасной эксплуатации: на шасси тяжеловоза установлены 14 массивных высокоэластичных шин (колесная формула 14х4); под капотом – двигатель мощностью 425 лошадиных сил; две кабины с двухпостовым управлением.

В сравнении с предыдущим поколением техники этого класса в кабине БЕЛАЗ-7921 улучшена эргономика, оптимизированы параметры рабочего места водителя. Кабина оборудована сиденьями повышенной комфортности, установлена электронная панель приборов, кондиционер. Использованы современные изоляционные материалы, уменьшающие уровень шума.

Основные характеристики: грузоподъемность – 150 тонн; формула трансмиссии – 3+1; шины – 355/65-15МВЭ; колесная формула – 14х4; эксплуатационная масса – 44 000 кг; полная масса – 194 000 кг; радиус поворота – 9,5 м; максимальная скорость – 8 км/ч; высота грузовой площадки – 1 600 + 500 мм.
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