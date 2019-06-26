Исходя из принятых белорусской стороной обязательств на подготовку и проведение II Европейских игр 2019 года к настоящему времени (за 2017-2019 гг.) направлено около 540 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, подготовка и проведение в Минске II Европейских игр 2019 года осуществляется с учетом международных требований к организации подобных мультиспортивных мероприятий в рамках договора с городом-организатором II Европейских игр 2019 года, заключенного 1 сентября 2017 года с Европейскими олимпийскими комитетами.

Для приема участников Игр и непосредственной реализации мероприятий максимально задействованы возможности имеющейся социальной (спортивной, медицинской, жилищной) и транспортной инфраструктуры.

Исходя из принятых белорусской стороной обязательств на подготовку и проведение II Европейских игр 2019 года, к настоящему времени (за 2017-2019 гг.) направлено около 540 млн рублей:

половина расходов оплачена за счет бюджета (266 млн рублей);

порядка 40% - покрыто кредитами Банка развития (208 млн рублей);

в оставшейся части - оплачено из внебюджетных источников (спонсорская помощь, реализация билетов).

Бюджет II Европейских игр состоит из двух компонентов: организационного и инвестиционного.

Организационный компонент предусматривает проживание и питание аккредитованных лиц, медицинское и транспортное обеспечение; создание IT-платформы управления Играми (фиксация времени, оценок и результатов, работа ситуационного центра и сервиса технологий мест проведения); телетрансляцию, радиовещание и информационно-рекламное обеспечение; организацию работы волонтеров, проведение официальных церемоний открытия и закрытия Игр, а также функционирование Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Инвестиционный компонент – наиболее значимый в структуре расходов. Под эгидой II Европейских игр дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры Беларуси к настоящему времени составили 380 млн рублей (70% в общем объеме финансирования).

За счет бюджетных средств проведена модернизация, ремонт и оснащение 12 крупнейших спортивных объектов (в том числе Республиканского центра по гребным видам спорта, Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, Национального олимпийского стадиона «Динамо», комплекса «Минск-арена», мобильного сезонного катка Palova arena, «Чижовка-Арена», Дворца спорта и других), спортивных сооружений и общежитий Студенческой деревни; приобретено современное спортивное, медицинское и телевизионное оборудование для других объектов бюджетной сферы, а также транспортные средства, которые по окончании мероприятия будут переданы в распоряжение организаций бюджетного сектора, значительно укрепив их материально-техническую базу.

С привлечением кредитных ресурсов ОАО «Банк развития Республики Беларусь» построено здание Республиканского научно-практического центра спортивной медицины, многопрофильный спортивный зал по игровым видам спорта, общежитие Студенческой деревни; реконструированы спортивно-стрелковый комплекс имени маршала С.К. Тимошенко и олимпийский спортивный комплекс «Стайки»; приобретены четыре передвижные телевизионные станции формата HD.

Правительством приняты меры по максимальному привлечению белорусских поставщиков товаров, работ и услуг к подготовке и проведению Игр.

Для минимизации бюджетных расходов на подготовку и проведение Игр привлечено около 100 млн рублей из внебюджетных источников финансирования (безвозмездная спонсорская помощь, доходы от реализации билетов, сувенирной и лицензионной продукции).

Кроме того, предусматриваются поступления средств от продажи Европейскими олимпийскими комитетами прав на телетрансляцию и реализацию международной маркетинговой программы.

Законодательством предусмотрен механизм зачисления сверхплановых поступлений из внебюджетных источников в доходы бюджета для компенсации понесенных расходов. Окончательная оценка доходов и расходов, связанных с проведением II Европейских игр 2019 года в Минске, будет произведена по окончании мероприятия.