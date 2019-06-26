По столичному просп. Машерова от ул. Даумана до просп. Победителей 27 июня с 19.30 до 22.30 и 29 июня с 19.30 до 23.30 будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением репетиций театрализованного эпизода «Беларусь гераiчная» в рамках проведения военного парада, посвящённому Дню Республики 3 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с этим будут внесены изменения в трассы движения следующих автобусных маршрутов:

№№29, 44, 136 в прямом направлении по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам, с выполнением остановочных пунктов «Нововиленская», «Выставочный комплекс», в обратном направлении по просп. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича, просп. Машерова, с выполнением остановочных пунктов «Гостиница «Юбилейная», и «ст.м. Немига»);

№1002-ТК, №1412-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях.