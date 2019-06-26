ОАО «Гомсельмаш» поставит очередную партию машинокомплектов кормоуборочных комбайнов на сумму свыше 1,5 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, соответствующий контракт на поставку подписан ОАО «Гомсельмаш» и совместным предприятием «Хэбэйское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель». Подписание состоялось в рамках визита белорусской делегации в Хандань (провинция Хэбэй), в котором размещено СП.

Кроме этого, на СП «Хэбэйское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель» состоялась официальная церемония запуска нового производственного корпуса и церемония отгрузки пятисотого комбайна СП «Цзуншэнь-Гомель».