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ЭКОНОМИКА РБ
«ГОМСЕЛЬМАШ» ПОСТАВИТ КРУПНУЮ ПАРТИЮ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ В КИТАЙ
14:23 26.06.2019
ОАО «Гомсельмаш» поставит очередную партию машинокомплектов кормоуборочных комбайнов на сумму свыше 1,5 млн долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, соответствующий контракт на поставку подписан ОАО «Гомсельмаш» и совместным предприятием «Хэбэйское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель». Подписание состоялось в рамках визита белорусской делегации в Хандань (провинция Хэбэй), в котором размещено СП.
Кроме этого, на СП «Хэбэйское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншэнь-Гомель» состоялась официальная церемония запуска нового производственного корпуса и церемония отгрузки пятисотого комбайна СП «Цзуншэнь-Гомель».
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