ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ ПРОВЕДЕТ 28 ИЮНЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЛУЦКЕ

12:56 26.06.2019 Заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко проведет 28 июня выездной прием граждан и юридических лиц в Слуцком районе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в Слуцком региональном узле почтовой связи (ул. М. Богдановича, 2). Одновременно будет подключена прямая телефонная линия по номеру 8 (01795) 470-23.