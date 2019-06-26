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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ ПРОВЕДЕТ 28 ИЮНЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЛУЦКЕ
12:56 26.06.2019

Заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко проведет 28 июня выездной прием граждан и юридических лиц в Слуцком районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, задать вопросы можно с 12.00 до 13.00 в Слуцком региональном узле почтовой связи (ул. М. Богдановича, 2).

Одновременно будет подключена прямая телефонная линия по номеру 8 (01795) 470-23.
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