За 5 месяцев 2019 года количество зарегистрированных коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23%. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Меньше преступлений в сфере коррупции: количество снизилось с 1107 до 754, меньше в статистике и совершивших такие преступления лиц: 416 в этом году против 439 в прошлом.

Сократилось также число фактов получения (с 516 до 373) и дачи взяток (с 180 до 83), должностных хищений (с 248 до 198).

Важная роль в борьбе с коррупцией отводится мерам уголовно-правового характера, уделяется внимание и профилактике, сообщил Алексей Стук. Он напомнил, что в 2018 году вскрыты масштабные криминальные схемы в системах транспорта, здравоохранения, торговли, предоставления услуг, промышленности, строительства. В основном руководители разного уровня получали «откаты» и совершали действия в интересах представителей коммерческих структур.

Результаты проверок в системах Госкомитета по науке и технологиям, Министерства труда и социальной защиты, Министерства сельского хозяйства и продовольствия подтвердили: профилактические механизмы используются недостаточно. Система владельческого надзора не всегда способствовала эффективной защите экономических интересов государства. Зафиксированы коррупционные риски при реализации госпрограмм, невзыскании дебиторской задолженности.

Сейчас, рассказал заместитель генерального прокурора, направлено в Минский городской суд очередное «дело медиков». По нему проходит 21 обвиняемый, 8 из которых работники сферы здравоохранения. Остальным предъявлены обвинения по статьям 431 («Дача взятки») и 243 («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК.

Идет следствие по коррупционному делу, по которому задержаны бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин и генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, борьба с коррупцией продолжается на законодательном уровне. С 19 июля вступят в силу изменения и дополнения в Уголовный кодекс. Ужесточены условия, при которых могут быть освобождены от уголовной ответственности взяткодатели и посредники, расширен перечень субъектов коррупционных преступлений. Например, чтобы больше регламентировать порядок, позволяющий избежать уголовной ответственности взяткодателю, который сотрудничает со следствием, предусмотрено: он должен не только добровольно заявить о факте дачи взятки, но и активно способствовать раскрытию и расследованию уголовного дела.

Также Генеральная прокуратура вместе с другими заинтересованными госорганами разработала законопроект, предусматривающий изменение и дополнение Закона «О борьбе с коррупцией». В частности, предложено ввести административную ответственность юридических лиц за передачу незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах. Ожидается, что проект будет внесен на рассмотрение депутатов на осенней парламентской сессии.

Генпрокуратура разработала комплекс мер, направленных на устранение причин и условий коррупции. А также в мае 2019 года скорректировано Типовое положение о комиссии по противодействию коррупции. Теперь этот орган возглавляется лично руководитель организации.