ЭКОНОМИКА РБ

МЕТОДЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЫРУБОК УСОХШИХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ

11:36 26.06.2019 26 июня состоится обучающий семинар «Методы лесовосстановления вырубок усохших сосновых лесов в Беларуси», организаторами которого являются Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и ГНУ "Институт леса НАН Республики Беларусь". Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении «Беллесозащита», в семинаре примут участие представители Министерства лесного хозяйства, Всемирного банка, Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, Государственного агентства лесных ресурсов Украины, Черниговского областного управления лесного хозяйства, Генеральной дирекции государственных лесов Польши, Министерства окружающей среды Литвы, Государственного акционерного общества «Латвийские государственные леса», Центра управления государственными лесами (Эстония), ГКУ Злынковского лесничества и других научных организаций.