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ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ В ГОМЕЛЕ ПЛОЩАДЬЮ ПОЧТИ 2,5 ТЫС. КВ. М ВЫСТАВЛЕНО НА ПРОДАЖУ ЗА 25,5 РУБЛЯ
11:28 26.06.2019

Комитет «Гомельоблимущество» проводит 23 июля 2019 года торги на электронной площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на торгах у потенциальных покупателей есть возможность приобрести в Гомеле, по ул. Богданова, 10В четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв. м всего за 1 базовую величину (25,5 рубля).

Объект недвижимости, расположен на земельном участке площадью 0,2099 га, который предоставляется в аренду сроком на 65 лет без проведения аукциона.

Объект недвижимости можно использовать для образовательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных целей, а также для размещения объекта розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Обязательным условием электронных торгов является осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного имущества в течение 3-х лет.

Кроме того, на электронные торги со снижением начальной цены до 80% выставлены также иные объекты недвижимости.

Так, в Петриковском районе, в д. Секеричи продается двухэтажное здание школы, общей площадью 1021 кв. м, по начальной цене, сниженной на 50%, за 35 тыс. рублей. С таким же снижением начальной цены выставлено и здание бывшего детского сада в аг. Боровая Буда, Кормянского района, общей площадью 431,1 кв. м за 37,2 тыс. рублей.

В Калинковичах, по ул. Дачной, 17А можно приобрести двухэтажное здание садаобщей площадью 1244,2 кв. м. Начальная цена на данный объект снижена на 80% и составляет 31,6 тыс. рублей.

В Октябрьском районе, в д. Хоромцы на торги выставлено двухэтажное здание школы общей площадью 1066 кв. м. Начальная цена продажи составляет 198,5 тыс. рублей (снижена на 20%).

На электронные торги выставлены и другие объекты недвижимости со снижением начальной цены продажи.

Прием заявлений для участия в электронных торгах осуществляется до 17 июля 2019 года.
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