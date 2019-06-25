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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 74% СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДИСТАНЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
10:10 26.06.2019

Электронное взаимодействие с налоговыми органами в Минской области используют более 48 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, так, по состоянию на 21 июня 2019 года в Минской области 74,4% субъектов хозяйствования от состоящих на учете осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Среди них 21,5 тыс. организаций, или 87% от состоящих на учете, и 26,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, или 66,6%.

Количество плательщиков Минской области, воспользовавшихся электронными сервисами в «Личном кабинете», – 32,8 тыс., из них 17,3 тыс. организации, 15,5 тыс. индивидуальные предприниматели.

Напоминаем, что электронное взаимодействие осуществляется через программное обеспечение АРМ «Плательщик», «Личный кабинет» на портале МНС. С помощью данных электронных сервисов можно представлять налоговые декларации, электронные заявления, уведомления, получать сведения о недоимках, переплатах, проведенных зачетах, дистанционно производить уплату налогов и др. Такая форма взаимодействия с налоговыми органами позволяет существенно сократить время обмена информацией, что улучшает условия осуществления деятельности налогоплательщика.
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