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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 26 И 27 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
09:19 26.06.2019
Электронная ярмарка вакансий будет проходить в Минске с 10:00 до 12:00 26 и 27 июня, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в мероприятии примут участие 5 организаций города Минска: ООО «Бессер-Бел»; ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»; ГУ «Минская областная библиотека им. А.С.Пушкина»; ОАО «Керамин»; коммунальное унитарное производственное предприятие «Минскводоканал».
Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте. Для соискателей предложено более 100 вакансий. Можно будет задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости, так что доступ к ним для всех соискателей сохранится.
Электронную ярмарку вакансий в Минске проводит комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Она пройдет в столице третий раз.
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