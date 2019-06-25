За 2018 год на ведение платного любительского рыболовства реализовано 169,2 тыс. путевок (2017 год – 140,3 тыс. путевок) общей стоимостью 1757,1 тыс. рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 10 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, рыбохозяйственная деятельность в Беларуси ведется по двум направлениям – рыбоводство и рыболовство. В 2018 году рыбохозяйственную деятельность осуществляло 326 организаций, в том числе 96 занимались рыболовством.

В белорусских водоемах обитает более 60 видов рыб: карп, карась, окунь, толстолобик, красноперка, лещ, амур, бычок, сом, щука, линь, радужная форель, угорь и другие. Из них 9 видов занесены в Красную книгу Беларуси.

В 2018 году в водоемах Беларуси выловлено 19,7 тыс. тонн рыбы, в том числе промысловый улов составил 11,7 тыс. тонн, или 59,6% от общего улова рыбы, любительский – 7,9 тыс. тонн (40,4%).

В искусственных водоемах республики промысловый улов рыбы за 2018 год составил 11 тыс. тонн, или 93,8% общего объема промыслового улова, в естественных водоемах – 0,7 тыс. тонн, или 6,2%.

По объему промыслового улова рыбы лидировали организации Брестской и Минской областей, на их долю пришлось почти 70% республиканского промыслового улова рыбы.

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел и его последствия – это проблемы глобального характера, которые нашли свое отражение в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой государствами – членами ООН.

Прекращение губительной рыбопромысловой практики, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития будут содействовать восстановлению рыбных ресурсов для поддержания продовольственной безопасности, разнообразного питания, обеспечения людей рабочими местами.

Находясь на Черноморско-Балтийском водоразделе, Беларусь вносит свой вклад в реализацию ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» посредством охраны трансграничных рек, что содействует сохранению акваторий Балтийского и Черного морей.