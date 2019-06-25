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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГОССТРАХ УПРОСТИЛ ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ ДЛЯ ВЪЕЗДА В БЕЛАРУСЬ
15:58 25.06.2019
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» упростило процедуру заключения договоров обязательного медицинского страхования (ОМС) путем внедрения системы онлайн продажи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в ОАЭ, с 10 июня 2019 г. иностранный гражданин, намеревающийся посетить Беларусь, имеет возможность до начала поездки через сервис (my.bgs.by/UserCabinet/UCBNLogin.aspx), размещенного на официальном сайте Белгосстраха, заключить договор ОМС. После уплаты страхового взноса страхователю на адрес электронной почты, указанный при регистрации, направляется уведомление о заключении договора страхования.
На уведомлении о заключении договора ОМС сгенерирован QR- код, который содержит информацию о наименовании страховой организации, виде страхования, Ф.И.О. застрахованного лица, номере и сроках действия договора страхования. Таким образом, при считывании данного кода имеется возможность получить достоверную информацию о договоре ОМС.
Заключенные таким образом договоры страхования принимаются Белгосстрахом без каких-либо ограничений.
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