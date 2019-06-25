Заместитель начальника инспекции – начальник управления оперативных мероприятий Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Павел Брилевский проведет 26 июня прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27-87-10.

Кроме этого, с 8.00 до 13.00 он проведет личный прием граждан в Бресте (ул. Малая, 2; каб. №702).