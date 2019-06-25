Роскачество проверило детские сухие смеси и наивысший бал получил Беллакт оптимум 1.

Как сообщает ведомство, в рамках веерного исследования были изучены сухие адаптированные начальные молочные смеси 21 торговой марки.

В результате выяснилось, что продукция всех торговых марок безопасная. В составе не обнаружены антибиотики, тяжелые металлы и токсичные элементы. Микробиологические показатели всех исследованных сухих молочных смесей соответствуют установленным требованиям. Консерванты (в числе которых пропионовая, сорбиновая и бензойная кислоты) в составе отсутствуют.

Между тем результаты исследования выявили проблему достоверного информирования потребителей о содержании в продукции витаминов и нутриентов, что подтвердило потребительский опасения о недостоверности информации в маркировке. Однако, несмотря на отклонения от информации, заявленной в маркировке, продукция большинства торговых марок обеспечит здорового ребенка необходимым количеством всех веществ, содержание которых нормируется в молочных смесях.

«Лишь одна молочная смесь соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества – это продукция торговой марки «Беллакт оптимум 1», - говорится в сообщении Роскачества.

Однако она не может претендовать на российский Знак качества, так как произведена в Беларуси.

«Исследование позволяет сделать вывод, что качество сухих молочных смесей не зависит напрямую от цены. Так, стоимость 100 г сухой смеси «Беллакт оптимум 1», получившей в рейтинге наивысший балл (5), стоит 61,25 рубля, а смесь Frisolac, получившая наименьший балл (3,428), стоит 67,14 рубля», - отмечает Роскачество.