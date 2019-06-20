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ЭКОНОМИКА РБ


В МАГАЗИНАХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЕТ ДЕФИЦИТ ОВОЩЕЙ И ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
14:32 25.06.2019

Результаты контрольно-аналитических мероприятий по обеспечению населения продуктами растениеводства в межсезонный период 2018/2019 года рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, коллегией отмечено, что Витебский облисполком, городские и районные исполнительные комитеты не обеспечили надлежащий контроль за полнотой закладки продукции в стабилизационный фонд и ритмичными поставками в торговую сеть для обеспечения покупательского спроса.

Некоторые хранители стабфондов и торговые организации для выполнения доведенных заданий заключали формальные договоры, в которых не были указаны объемы и периоды поставок, примерная стоимость продукции. Договорные условия по поставкам продукции во многих случаях не выполнялись, однако виновные в этом не привлечены к ответственности.

С конца февраля в магазинах периодически возникал дефицит картофеля, капусты, яблок, лука, моркови, а с апреля некоторых видов продукции растениеводства уже не было и на складах поставщиков. Что касается яблок, то стабфонд был сформирован только к концу февраля, хотя законодательством предусмотрено наличие в продаже отечественных фруктов с июля по май включительно.

Перебои в поставках отечественной продукции из стабилизационного фонда повлекли рост цен, а также увеличение объемов и расширение ассортимента импортной продукции.

В частности, в январе розничная цена капусты составляла от 0,58 до 1,09 рубля за кг, а в апреле – уже от 1,96 до 2,69 рубля (рост в 3-5 раз). Картофель подорожал в среднем на 38%, свекла – на 55%, морковь – на 32%, лук – на 59%, яблоки – на 16%. Рост цен произошел в основном за счет увеличения торговых надбавок.

На коллегии признана недостаточной работа Витебского облисполкома и ряда рай(гор)исполкомов по контролю за обеспечением потребительского рынка продовольственными товарами в межсезонный период, а также производителей, хранителей и торговых организаций по обеспечению населения необходимой качественной и недорогой отечественной продукцией.

Витебскому облисполкому предложено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, в том числе руководителей рай(гор)исполкомов, на которых была возложена персональная ответственность за закладку продукции растениеводства в стабфонд и ее наличие на складах в течение всего межсезонного периода.

Постановление коллегии будет рассмотрено на заседаниях рай(гор)исполкомов с участием всех руководителей организаций-хранителей продукции стабфонда и крупных торговых субъектов. Поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением субъектами торговли ассортиментных перечней, наличием и условиями хранения продукции растениеводства. Указано на необходимость принятия руководителями организаций мер по выполнению договорных обязательств по хранению и поставке продукции, а также применению штрафных санкций за невыполнение условий договоров.
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