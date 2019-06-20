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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОЧТИ НА 48% СФОРМИРОВАЛИ БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
14:16 25.06.2019

За январь-май 2019 г. плательщики Могилева уплатили в бюджет 248,2 млн руб., или 47,5% от общих поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с прошлым годом уровень доходов бюджета города увеличился на 8,9%, или на 20,4 млн руб. в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 77,1 млн руб. (31,1%), налога на добавленную стоимость – 65 млн руб. (26,2%), налога на прибыль – 22,1 млн руб. (8,9%), налога при упрощенной системе налогообложения – 12,1 млн руб. (4,9%).

72,4% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района, 27,6% – Октябрьского района.

Крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод».

Доля их поступлений в бюджете города составила 24,3%, или 60,3 млн руб.
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