Дата-центр Velcom | A1 получил сертификат PCI DSS, подтверждающий обеспечение безопасности инфраструктуры клиентов, а также защиту данных платежных карт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сертификат свидетельствует о соответствии выделенной зоны вычислительной инфраструктуры дата-центра требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS).

Наличие сертификата PCI DSS является одним из важнейших факторов при выборе центра обработки данных для компаний, деятельность которых связана с обработкой, передачей и хранением данных платежных карт. Внедрение и выполнение требований PCI DSS гарантируют защиту от нарушений конфиденциальности информации и других мошеннических действий при транзакциях.

Так, требования стандарта PCI DSS распространяются на банки, процессинговые центры, торгово-сервисные организации, эквайеров, эмитентов, поставщиков услуг и другие организации. Теперь при размещении своих информационных систем в дата-центре Velcom | A1 клиентам стало существенно проще проходить сертификацию на соответствие PCI DSS.

Впервые возможность оказывать услуги в соответствии с требованиями PCI DSS представители Velcom | A1 презентовали на ежегодном семинаре «Перспективы и направления развития банковских информационных технологий в 2019 году», генеральным партнером которого выступила компания, а соорганизатором – Национальный банк Беларуси.

Ранее дата-центр Velcom | A1 получил аттестат Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси в соответствии с требованиями приказа №62 от 30 августа 2013 г.

На сегодняшний момент дата-центр Velcom | A1 является одним из крупнейших в Беларуси. Центр обработки данных рассчитан на 800 серверных стоек и предусматривает круглосуточный доступ и собственную службу технической поддержки. Дата-центр компании имеет международный сертификат Uptime Institute (UI) по уровню отказоустойчивости Tier III в категориях Design и Facility. На базе центра обработки данных Velcom | A1 предоставляет сервисы по размещению серверного и сетевого оборудования клиентов, аренду ресурсов публичных облаков, построение частного облака и прочие решения.