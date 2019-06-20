ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОЙДЕТ 27 ИЮНЯ

13:19 25.06.2019 Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Татьяна Брачковская проведет 27 июня прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-26-03. Кроме этого, прямые линии с населением пройдут в инспекциях МНС по районам Минска.