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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МИНСКУ ПРОЙДЕТ 27 ИЮНЯ
13:19 25.06.2019

Заместитель начальника инспекции МНС по Минску Татьяна Брачковская проведет 27 июня прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, задать интересующие вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-26-03.

Кроме этого, прямые линии с населением пройдут в инспекциях МНС по районам Минска.
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