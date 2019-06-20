ОАО «Беларуськалий» выпустило в продажу товары под собственным региональным брендом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, товары под новым брендом Soligorsk поступили в продажу в рамках «II Европейских игр 2019» в Минске. Специально для этого были разработаны дизайнерские павильоны, которые разместились в каждой из трех фан-зон на весь период спортивного праздника.

«Бренд Soligorsk создан для того, чтобы как можно больше людей узнали о городе белорусских шахтеров и компании «Беларуськалий». Ведь на сегодняшний день, каждая 5 тонна калийных удобрений в мире произведена в Беларуси, а их качество обеспечивает высокие урожаи уже в 140 странах мира. Так, благодаря белорусскому трудолюбию, страны становятся гостеприимными. Увеличиваются урожаи – возрастают и возможности по приему гостей. За последние несколько лет по всему миру стремительно растет количество путешественников и каждая страна стремится остаться в их сердце, благодаря радушному приему и своему гостеприимству. Команда «Беларуськалий» знает об этом и постоянно расширяет географии своих поставок, чтобы обеспечить как можно больше стран высококачественными белорусскими калийными удобрениями», – отметили на предприятии.

Под брендом Soligorsk выпускаются первоклассные белорусские товары, которые станут приятным и оригинальным подарком из шахтерской столицы Беларуси.

Продукция под брендом Soligorsk поможет раскрыть новые грани знакомых вкусов, подчеркнуть индивидуальность и характер. Специально для этого совместно с белорусским дизайнером Юлией Латушкиной, дизайнером-разработчиком Парадной Олимпийской формы для белорусской делегации на XXXI Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и формы для «II Европейских игр 2019 года» в Минске, была разработана и произведена ограниченная коллекция одежды под брендом Soligorsk. Пять уникальных принтов данной коллекции разработаны для каждого рудоуправления компании «Беларуськалий», а количество изделий в коллекции ограничено и соответствует глубине рудников по добыче калийной соли.

Кроме этого, специально для жителей Солигорска и гостей города изготовлена и поставлена в продажу ограниченная партия крафтового пива Soligorsk, сваренного с двумя сортами хмеля и солью по особому рецепту. Пиво Soligorsk продается также в формате подарочных наборов с брендированным бокалом.