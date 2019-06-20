Министерство юстиции приняло решение о прекращении с 24 июня 2019 г. действия специальных разрешений (лицензий) на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг с указанием составляющей лицензируемый вид деятельности услуги – юридические услуги, выданных ООО «ЕЮС БЕЛ», ООО «Империкон» и ООО «ДЛгрупп».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, основанием для принятия такого решения явились выявленные Министерством юстиции грубые нарушения ООО «Империкон» и ООО «ДЛгрупп» законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, а именно: оказание юридических услуг работником лицензиата, не имеющим стажа работы по юридической специальности после получения высшего юридического образования не менее 3 лет, оказание юридических услуг при несоответствии лицензиата лицензионным требованиям и условиям, указанным в подпункте 346.1 пункта 346 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного указом от 1 сентября 2010 г. № 450 (Положение о лицензировании).

Кроме этого, были выявлены грубые нарушения ООО «ЕЮС БЕЛ» законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.

ООО «ЕЮС БЕЛ» заключило с банками-партнерами договоры поручения, в рамках которых банки реализовывали физическим лицам сертификаты «Юрист-24» на оказание юридических услуг.

При покупке в банке сертификата граждане подавали заявление на присоединение к договору на оказание юридических услуг, форма которого была размещена на сайте ООО «ЕЮС БЕЛ». При этом ООО «ЕЮС БЕЛ» с гражданами не заключало договоры в письменной форме, как предусмотрено Правилами осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, утвержденными постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 22 января 2016 г. № 12.

Также установлено, что ООО «ЕЮС БЕЛ», оказывая гражданам юридические услуги, привлекло для этого третье лицо – адвоката, который консультировал обратившихся к нему по телефону клиентов ООО «ЕЮС БЕЛ».

Таким образом, ООО «ЕЮС БЕЛ» допустило грубые нарушения законодательства, а именно: передало право на осуществление лицензируемой деятельности адвокату, а также оказывало юридические услуги без заключения в письменной форме договора на оказание юридических услуг.

Наряду с выявленными грубыми нарушениями законодательства ООО «ЕЮС БЕЛ» и ООО «Империкон» также были допущены нарушения Правил осуществления деятельности по оказанию юридических услуг, утвержденных постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 22 января 2016 г. № 12, и Закона Республики Беларусь «О рекламе».

Для расторжения заключенных с ООО «ЕЮС БЕЛ», ООО «Империкон» и ООО «ДЛгрупп» договоров на оказание юридических услуг заказчикам следует обращаться в данные организации.