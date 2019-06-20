Средняя стоимость путевки в круглосуточном стационарном лагере в Могилевской области в I смену летнего периода 2019 года составила 449,20 руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в спортивном круглосуточном – 405 руб., в профильном (палаточном) – 104,7 руб., спортивном профильном – 155,7 руб., в лагере с дневным пребыванием – 105,8 руб., спортивном дневном – 115,6 руб., в лагере труда и отдыха – 110,3 руб.

В I смену летнего периода 2019 года в 55 оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровлено 4514 детей и подростков Могилевской области (25,8% от плана). Оздоровление осуществлялось на базе 16 стационарных лагерей, 10 арендованных и в 29 круглосуточных профильных лагерях сроком пребывания не менее 9 дней.

В 483 лагерях с дневным пребыванием было оздоровлено 21925 человек (85,2% к плану).

По итогам I смены оздоровлено 922 человека из числа льготной категории, в том числе 218 детей – инвалидов, 704 из числа детей-сирот.

За I смену было оздоровлено 6450 человек из числа воспитанников спортивных учреждений области, или 24,4% от общего количества оздоровленных и 71,1% от плана, в том числе в круглосуточных спортивно-оздоровительных лагерях было оздоровлено 447 человек, или 22,6% от плана, из них в лагерях сроком пребывания не менее 9 дней 317 человек, в круглосуточных лагерях сроком пребывания 18 дней и более оздоровились 130 человек. В спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 6003 человека, или 82,7% от плана.

Всего за I смену оздоровление прошли 26439 человек, или 61,2% от запланированного количества детей.

Загрузка стационарных оздоровительных лагерей в I смену составила 98,4% от имеющихся мощностей.

В I смену была организована работа более 200 профильных отрядов и лагерей, в том числе для высокомотивированных, эколого-краеведческого, художественного, оборонно-спортивного, этнографического и других профилей, в которых прошли оздоровление 10314 человек. Работало 102 лагеря труда и отдыха, в которых прошли оздоровление 1477 человек.

С целью развития творческого потенциала учащихся, активизации их подготовки к олимпиадам, конкурсам в июне текущего года был организован областной оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Олимпиец». Участники лагеря – победители республиканских и областных предметных олимпиад.

Во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны организована деятельность оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля с привлечением несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, признанных нуждающимися в государственной защите, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних.

Организация питания в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей осуществляется в соответствии с установленными законодательством денежными нормами расходов на питание и примерным двухнедельном меню. Выполнение натуральных норм находится в пределах 85-100%.