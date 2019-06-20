ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ AGROACTIVA В АРГЕНТИНЕ

10:11 25.06.2019 Белорусские предприятия представят свою продукцию на выставке AgroActiva, которая пройдет 26-29 июня в Аргентине (национальный маршрут №178 Росарио-Кордоба, Армстронг). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», жителям и гостям Армстронга представят продукцию и предприятия концерна: ОАО «Красный пищевик», ОАО «Оргпищепром», ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко». На стенде будет представлена продукция предприятий алкогольной, пивоваренной, кондитерской, консервной, сахарной, солевой, пивоваренной, и иных отраслей.