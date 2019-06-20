Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о нелегальной схеме закупки промышленного металлолома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, заготовитель продуктов и сырья Светлогорского райпо в целях повышения своих премиальных выплат придумала незаконный способ увеличить показатели работы по закупке металлолома у граждан. Обвиняемая знала, что согласно законодательству ей запрещено закупать у населения промышленный металлолом. Несмотря на это, работница райпо организовала его закупку и последующую сдачу на переработку.

Так, обвиняемая договорилась с начальником Светлогорского цеха ПУП «Гомельвторчермет», чтобы он принимал промышленный лом под видом стального бытового лома, прием которого разрешен, более высокой стоимости. Заготовитель сырья Светлогорского райпо закупала у населения промышленный металлолом, а затем документально оформляла его как стальной бытовой лом более дорогой марки.

Начальник цеха из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении получать премиальные выплаты за выполнение цехом основных показателей по заготовке металлолома, как лично, так и путем дачи незаконных указаний подчиненным, подписывал приемо-сдаточные акты с заведомо недостоверными сведениями о принимаемой марке металлолома. За прием промышленного металлолома он неоднократно получал взятки от работницы райпо, общая сумма которых составила 500 рублей. В результате противоправных действий начальника Светлогорского цеха, ПУП «Гомельвторчермет» необоснованно переплатило Светлогорскому райпо более 19 тыс. рублей.

На основании собранных по делу доказательств действия заготовителя продуктов и сырья Светлогорского райпо квалифицированы следствием как дача взятки повторно и служебный подлог, действия начальника Светлогорского цеха ПУП «Гомельвторчермет» – как получение взятки повторно и злоупотребление служебными полномочиями.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В ходе предварительного расследования сотрудниками Следственного комитета изучены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. К примеру, установлены факты ненадлежащего комиссионного приема должностными лицами Светлогорского цеха ПУП «Гомельвторчермет» металлолома, поступившего на предприятие. В связи с этим, мастер и водитель цеха были уволены еще на стадии следствия.

Управлением Следственного комитета по Гомельской области в адрес Светлогорского филиала Гомельского облпотребобщества и УП «Гомельвторчермет» внесены соответствующие представления. По итогам рассмотрения представления в УП «Гомельвторчермет» четверо работников Светлогорского цеха привлечены к дисциплинарной ответственности.