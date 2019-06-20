Постановлением Совета министров Беларуси №408 от 20 июня 2019 г. дополнен Перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, согласно документу, в Перечень внесены открытые акционерные общества «Могилевхлебопродукт» – управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт», «Бобруйский завод растительных масел» и «Климовичский комбинат хлебопродуктов».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.