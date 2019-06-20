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ЭКОНОМИКА РБ
ТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОПОЛНИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ В 2019-2020 ГОДАХ ПРЕДОСТАВЯТ СУБСИДИИ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
09:41 25.06.2019
Постановлением Совета министров Беларуси №408 от 20 июня 2019 г. дополнен Перечень заготовителей, которым в 2019-2020 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками в 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, согласно документу, в Перечень внесены открытые акционерные общества «Могилевхлебопродукт» – управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт», «Бобруйский завод растительных масел» и «Климовичский комбинат хлебопродуктов».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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