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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА БЕЛОРУСОВ В МАЕ СНИЗИЛАСЬ
09:22 25.06.2019

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2019 г. составила 1071,6 рубля, сообщает Национальный статистический комитет.

Напомним, в апреле номинальная начисленная средняя заработная плата работников страны была 1073,7 рубля.

Таким образом, в мае 2019 г средняя заработная плата по сравнению с прошлым месяцем снизилась на 0,2 процентных пункта.
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