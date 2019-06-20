ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА БЕЛОРУСОВ В МАЕ СНИЗИЛАСЬ

09:22 25.06.2019 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2019 г. составила 1071,6 рубля, сообщает Национальный статистический комитет. Напомним, в апреле номинальная начисленная средняя заработная плата работников страны была 1073,7 рубля. Таким образом, в мае 2019 г средняя заработная плата по сравнению с прошлым месяцем снизилась на 0,2 процентных пункта.