Институт экономики Национальной академии наук Беларуси 27 июня проводит круглый стол «Социально-экономическое развитие Беларуси: от научных идей белорусской республиканской экономической школы – к национальной идее», посвященный Дню экономиста (30 июня).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в рамках круглого стола планируется обсуждение идей ведущих белорусских ученых, представителей органов государственного управления и учреждений высшего образования по совершенствованию регулирования экономики, развитию деловой среды, видов экономической деятельности, в совокупности направленных на достижение страной ВВП в 100 млрд долларов США, и дискуссия по выдвинутым инициативам.

Основная цель проведения круглого стола – определение возможностей, источников и сдерживающих факторов социально-экономического развития Беларуси и выработка комплекса методических и практических мер социальной, макроэкономической, внешнеэкономической, промышленной и инновационной политики, ориентированных на обеспечение устойчивого роста и высокой конкурентоспособности белорусской экономики.

В мероприятии запланировано участие представителей Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, ведущих научно-исследовательских организаций и учреждений высшего образования, в том числе Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, Института экономики НАН Беларуси, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусского национального технического университета, Полесского государственного университета и других организаций. Всего участие в работе круглого стола примут более 50 экспертов.