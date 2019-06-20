РУП «Минскэнерго» переносить отключение тепловых магистралей с целью обеспечения горячим водоснабжением мест проживания объектов проведения 13-й Летней международной Сбербанкиады в Минске с 10 по 21 июля 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, отключение тепломагистрали №52 перенесено с периода 16.07 по 30.07.2019 г. на период 04.07 по 18.07.2019 г. (для поиска нажмите Ctrl+F и наберите свой адрес):

Алибегова, 3-7 (нечетные); Брест-Литовский тупик, 13; Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75; Брестский 3-й пер., 17а; Брилевский тупик, 55; Газеты «Звязда» пр., 3, 5, 9-23 (нечетные), 31, 33; Газеты «Правда» пр., 1-11 (нечетные), 3а, 5а, 8а, 9а, 8-16 (четные), 11а-г, 14а, 14 к.2-3, 15, 17, 20-24 (четные), 20а, 25, 26 к.2, 27, 30-34 (четные), 38-54 (четные), 40 к. 2, 56 к. 2, 58 к. 2, 60 к. 2, 62 к. 2; Голубева, 1-21 (нечетные), 4, 10-14 (четные), 14 а-б, 16 к. 1; Дзержинского пр., 69 к. 1-2, 71-87 (нечетные), 73а, 74-84 (четные), 77а, 79а, 83 к. 1-11, 83 к. 15, 87б, 91, 100, 104, 106; Казинца, 2-8 (четные), 3, 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 11-23 (нечетные), 12, 13а, 17а, 19 к. 2, 21 к. 2-4, 24, 24а, 25а, 27а, 32; Кижеватова, 8, 10; Корженевского, 1а; Любимова пр., 4-8 (четные); Семашко, 1-17 (нечетные), 6-14 (четные), 8 к. 1-8, 10а, 15а, 25а, 33; Черниговская, 46, 46а, 46 к. 2.

Отключение тепломагистрали №56 переносится с периода 04.07 по 14.07.2019 г. на период 02.09 по 16.09.2019 г.:

Гедройца, 2, 6-14 (четные), 18, 20; Дзержинского пр., 93-97 (нечетные), 115, 119, 122, 127-131(нечетные); Есенина, 3 к.1-2, 4-22 (четные), 6, 6 к.1-4; Казинца, 52а; Каролинская, 1, 2, 3, 6-10 (четные), 14; Каролинский проезд, 5; Космонавтов, 3 к. 1-6, 5, 5 к.1-2, 7 к. 1-2, 9 к. 1-2, 11, 13 к. 1-2, 15-21 (нечетные), 15 к.1, 23 к. 1-3, 25, 27; Некрашевича, 6-12 (четные); Орды, 7-11 (нечетные), 15, 21-39 (нечетные), 43-47 (нечетные), 47а, 51-55 (нечетные); Семашко, 17а; Слободская, 151-159 (нечетные), 163-169 (нечетные), 173-179 (нечетные); Чечота, 2-6 (четные), 2а, 5-11 (нечетные), 16, 20, 21-25 (нечетные), 26-32 (четные), 36, 40-44 (четные); Чюрлениса, 2а, 3-7 (нечетные), 4-8 (четные), 12-16 (четные), 22-26 (четные).

Отключение районной котельной «Масюковщина» тепловой магистрали №№46, 48, 57 переносится с периода 19.07 по 02.08.2019 г. на период с 22.07. по 05.08.2019 г.

Баторинская; Бирюзова, 4; Вербная, 3; Гастелло, 6-16 (четные), 7-11 (нечетные); Гвардейская, 3-9 (нечетные), 8-16 (четные); Глебки, 17, 58-126 (четные); Грибоедова, 12, 20-30 (четные); Жудро, 29-71 (нечетные); Игнатенко; Ильянская; Камайская; Лынькова, 1-31 (нечетные) , 8, 10; Матусевича, 2-36 (четные); Машерова, 76, 78; Москвина, 4; Мястровская; Нарочанская; Ольшевского пер.; Ольшевского пр-д; Ольшевского, 10-82 (четные), 29 к. 1, 45-77 (нечетные); Орловская, 86; Победителей пр., 8-14 (четные), 18, 20, 39-111 (нечетные), 117-135 (нечетные); Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер; Пушкина пр., 67-93 (нечетные), 68; Радужная; Ратомская; Ржавецкая; Саперов; Сердича, 22-88 (четные); Тарханова, 5-15 (нечетные), 14, 16; Тимирязева, 25, 44-60 (четные), 65, 68-92 (четные), 93,95; Украинки, 2-22 (четные); Чехова, 8; Чигладзе.