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ЭКОНОМИКА РБ


БЛИЖАЙШИЙ ГОД НЕФТЕПРОВОД «ДРУЖБА» БУДЕТ РАБОТАТЬ ВПОЛСИЛЫ
17:17 24.06.2019

Магистральный нефтепровод «Дружба» в ближайший год будет работать вполсилы и сможет выйти на привычную мощность только после полной очистки трубопроводов «Транснефти» от загрязненной хлоридами нефти, на что нужно минимум восемь месяцев. Об этом в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба», являющегося оператором белорусской части трубопроводной системы, Андрей Вериго.

«Прокачка загрязненной нефти продолжалась в течение пяти дней [после обнаружения несоответствия качества нефти], а вытеснять ее мы будем на протяжении двух месяцев, поскольку максимальная скорость обратного потока вчетверо ниже привычной. Добавьте к этому то, что ближайший год нефтепровод будет работать вполсилы. Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО «Транснефть» потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система «Дружба» сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки. С течением времени можно будет более трезво оценить ситуацию и назвать реальные цифры ущерба», – сказал А. Вериго.

Также он рассказал, как планируется вытеснить некондиционную нефть из системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

«На 15 июня в Россию вытеснено 530 тыс. т нефти из 850 тыс. т, находящихся в системе гомельской «Дружбы». 9 июня завершено замещение нефти в двух нитках западного участка в объеме 275 тыс. т, возобновлена транспортировка чистой нефти в направлении Польши по трубам DN600 и DN700 режимом 75 тыс. т в сутки. Из экспортного объема на границе с Республикой Польша согласно дорожной карте отбирается около 10 тыс. т в сутки для замещения грязной нефти в третьей нитке DN800 в направлении Мозыря. Весь западный участок планируем освободить до конца июня, останется отрезок Мозырь — Унеча. Дорожная карта предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей грязной нефти из системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», – отметил А. Вериго.
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