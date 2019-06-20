Индекс цен на квартиры в Минске на минувшей неделе, c 17 по 24 июня 2019 года, не изменился и составляет 1345 $/м2. Это уже пятый случай нулевой динамики с начала года. Еще 6 раз цены менялись на едва заметные 0,1%.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, ценовой разрыв между новостройками и первичным рынком продолжает сокращаться. На данный момент он составляет 73 $/м2, хотя еще 2 месяца назад превышал 100 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1272 $/м2.

Объем предложения продолжает колебаться у круглой отметки в 7000 квартир. За минувшую неделю количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,5%. При этом 1-комнатных квартир стало больше на 0,6%, а квартир с большим числом комнат — на 0,8−1,0% меньше.

1-комнатные квартиры выделяются на общем фоне — снижение цен в этом сегменте наблюдается четвертую неделю подряд. За последние 7 дней коррекция составила 0,3%. Что касается других типов квартир, то «двушки» и «трешки» отметились нулевой динамикой, средняя цена 4-коматных квартир выросла на 0,2%.

Для Ленинского района неделя прошла без изменений, еще в двух был зафиксирован рост цен. В Октябрьском районе он составил 0,2%, в Советском — 0,1%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Центральном (-1%) и Первомайском (-0,5%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 782 $/м2 (без изменений), Витебск — 606 $/м2 (-0,7%), Гомель — 622 $/м2 (-0,3%), Гродно — 702 $/м2 (-0,7%), Могилев — 610 $/м2 (+0,3%).