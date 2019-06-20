Сегодня оформление сотрудниками таможенных органов 78% партий экспортных товаров не превышает пяти минут. Такого показателя, предусмотренного Стратегией развития таможенных органов на конец 2019 года, уже достигла белорусская таможня по состоянию на май.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то количество оформляемых в течение пяти минут партий возросло на 11%.

Всего за пять месяцев 2019 года оформлено свыше 47 млн тонн товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларуси.

Деятельность белорусской таможни всецело направлена на оптимизацию таможенных процессов, создание благоприятных условий для успешного развития международного экономического сотрудничества, повышение транзитной привлекательности и инвестиционного климата нашего государства.