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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОФОРМЛЯЮТ ПОЧТИ 80% ПАРТИЙ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ МИНУТ
16:05 24.06.2019
Сегодня оформление сотрудниками таможенных органов 78% партий экспортных товаров не превышает пяти минут. Такого показателя, предусмотренного Стратегией развития таможенных органов на конец 2019 года, уже достигла белорусская таможня по состоянию на май.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, то количество оформляемых в течение пяти минут партий возросло на 11%.
Всего за пять месяцев 2019 года оформлено свыше 47 млн тонн товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларуси.
Деятельность белорусской таможни всецело направлена на оптимизацию таможенных процессов, создание благоприятных условий для успешного развития международного экономического сотрудничества, повышение транзитной привлекательности и инвестиционного климата нашего государства.
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