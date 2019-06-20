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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТЕРИ БЕЛАРУСИ ОТ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 130 МЛН ДОЛЛАРОВ
15:40 24.06.2019

За пять месяцев 2019 года потери от российского налогового маневра для экономики Беларуси составили около 130 млн долларов. Об этом в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» сообщила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

«Мы рассчитали последствия налогового маневра (то есть изменения условий поставки нефти) вплоть до 2024 года, изучили опыт работы других внутриконтинентальных НПЗ, приобретающих нефть по мировой цене, и сформировали модель развития белорусской нефтепереработки на ближайшие шесть лет. Базовыми условиями, определяющими эффективную работу НПЗ в условиях мировой цены на нефть — а именно такой она будет по завершении налогового маневра в 2024 году, — являются баланс спроса и предложения, конкурентные условия хозяйствования. Если говорить про текущий год, то за пять месяцев потери от налогового маневра для экономики республики составили около 130 млн долларов», – сказала С. Гурина.

По ее словам, в 2024 году цена на нефть увеличится относительно 2018-го на 127,7 доллара за тонну (при котировке 70 долларов за баррель).

«К этому моменту белорусские НПЗ ничем не будут отличаться от других континентальных НПЗ как по технической оснащенности, так и по цене на нефть, значит, они должны строить свою работу на общемировых подходах. Типовые континентальные НПЗ сегодня в первую очередь ориентированы на обеспечение внутреннего рынка и близлежащих регионов в радиусе до 500 км, что позволяет оптимизировать логистические затраты и получить наибольшую маржинальность экспортных поставок. На нефтеперерабатывающих предприятиях республики разработаны программы по подготовке к работе в условиях налогового маневра. Важнейшим мероприятием по адаптации к рыночным условиям поставки нефти является реализация завершающего этапа инвестиционных проектов по строительству комплекса замедленного коксования в ОАО «Нафтан» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО «Мозырский НПЗ», – подчеркнула С. Гурина.

Она отметила, что в 2019 году на НПЗ выполняются 150 мероприятий по оптимизации затрат на производство. За январь-апрель текущего года эффект от комплекса реализуемых мер составил 41 млн рублей. Эта работа будет продолжаться ежегодно.

Определены варианты оптимальной загрузки производственных мощностей при различных экономических условиях с учетом спроса на близлежащих маржинальных рынках. Загрузка будет осуществляться таким образом, чтобы принести максимальный экономический эффект в целом для экономики республики.

Для обеспечения эффективной работы НПЗ в новых условиях поставлена задача и перед торговыми компаниями — повысить доходность продаж нефтепродуктов на внешних рынках.

Проводится работа по выравниванию условий поставок нефтепродуктов потребителям, практически со всеми белорусскими компаниями найдены взаимоприемлемые механизмы ценообразования, определены условия оплаты за нефтепродукты. В стадии проработки находится вопрос об эффективном обеспечении топливом организаций сельского хозяйства.

«Реализуется стратегия плавного изменения цен на нефтепродукты в зависимости от стоимости нефти и других ценообразующих факторов. К 2024 году в условиях покупки НПЗ нефти по мировой цене цены на белорусских АЗС потребуют коррекции в сторону увеличения в зависимости от роста цены нефти. Прогноз показывает, что их уровень останется ниже, чем в сопредельных государствах, кроме, конечно, цен на российском рынке, где переработчикам нефти выделяются бюджетные компенсации для сдерживания цен на моторные топлива. Резюмирую сказанное: белорусские НПЗ видят перспективы эффективной работы в рыночных условиях ценообразования на нефть и нефтепродукты», – сказала С. Гурина.
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