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ЭКОНОМИКА РБ
ЯРМАРКА «БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО» ПРОЙДЕТ 4-7 ИЮЛЯ В МОСКВЕ
15:35 24.06.2019
Ярмарка «Белорусское качество» пройдет 4-7 июля на ВДНХ в Москве (Россия) в павильоне №18 «Республика Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», тематика выставки: обувная, трикотажная, текстильная продукция; пищевая промышленность; канцелярские товары; керамика и др.
Организаторами выставки являются Белорусский торгово-выставочного и информационно-маркетинговый центр. Ориентировочная стоимость участия в ярмарке: аренда стенда площадью 6 м2 составляет от 9800 российских рублей с НДС.
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