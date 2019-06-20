ЭКОНОМИКА РБ

ЯРМАРКА «БЕЛОРУССКОЕ КАЧЕСТВО» ПРОЙДЕТ 4-7 ИЮЛЯ В МОСКВЕ

15:35 24.06.2019 Ярмарка «Белорусское качество» пройдет 4-7 июля на ВДНХ в Москве (Россия) в павильоне №18 «Республика Беларусь». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», тематика выставки: обувная, трикотажная, текстильная продукция; пищевая промышленность; канцелярские товары; керамика и др. Организаторами выставки являются Белорусский торгово-выставочного и информационно-маркетинговый центр. Ориентировочная стоимость участия в ярмарке: аренда стенда площадью 6 м2 составляет от 9800 российских рублей с НДС.