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ЭКОНОМИКА РБ
БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 62% СФОРМИРОВАН ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
14:44 24.06.2019
В консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-май 2019 года поступило325,6 млн руб. На их долю приходится 62,3% общих поступлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, от организаций негосударственного сектора поступило 156,4 млн руб. (29,9%), индивидуальных предпринимателей – 23,7 млн руб. (4,5%), физических лиц – 17,1 млн руб. (3,3%).
Общие поступления в бюджет области составили 522,8 млн руб.
По состоянию на 1 июня 2019 года в Могилевской области числится 405,5 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,4 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 24,1 тыс. ИП и 365,6 тыс. физлиц.
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