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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИГОВОР СУДА МОСКОВСКОГО РАЙОНА МИНСКА В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА ДВОРЦА СПОРТА ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
14:06 24.06.2019
Прокуратура Минска в феврале-марте 2019 года в суде столичного Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Сергей Прановича – бывшего директора РУП «Дворец спорта», обвиняемого в преступлениях против интересов службы и собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС Генеральной прокуратуре, установлено, что он с 2012 по 2018 год получал от представителей различных субъектов хозяйствования в качестве взяток деньги за благоприятное решение вопросов об аренде помещений и оборудования предприятия.
При попытке получения очередной взятки в размере 2000 рублей он был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности.
Всего выявлено 178 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого, среди которых получение взяток по частям 2 и 3 ст.430 и покушение на взятку по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.430, мошенничество по частям 2 и 3 ст.209, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями по ч.1 ст.210, подстрекательство к даче взятки по ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 Уголовного кодекса.
В ходе судебного заседания виновность бывшего руководителя в инкриминируемых ему преступлениях подтвердилась. Согласно позиции государственного обвинителя суд Московского района Минска 29 марта 2019 года назначил ему окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет, штрафом в размере 300 базовых величин.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда приговор суда первой инстанции в отношении экс-директора Дворца спорта оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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