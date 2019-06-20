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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ПРОФИНАНСИРОВАЛО ПОСТАВКУ БЖД УКРАИНСКИХ ПОЛУВАГОНОВ
13:57 24.06.2019
ОАО «Промагролизинг» профинансировало поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года.
Это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный с Крюковским вагоностроительным заводом. При этом стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков.
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» — машиностроительное предприятие, которое находится в городе Кременчуге. Является производителем транспортных средств, в том числе подвижного железнодорожного состава. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
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