ОАО «Промагролизинг» профинансировало поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года.

Это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный с Крюковским вагоностроительным заводом. При этом стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» — машиностроительное предприятие, которое находится в городе Кременчуге. Является производителем транспортных средств, в том числе подвижного железнодорожного состава. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.