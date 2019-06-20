Генеральная прокуратура внесла в Министерство труда и соцзащиты представление об устранении нарушений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов инвалидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в стране за последние 10 лет число инвалидов увеличилось на 10%, при этом доля людей с инвалидностью среди населения республики возросла с 5,2% до 5,9%. По состоянию на 1 мая 2019 года в Беларуси проживало 569,7 тыс. инвалидов.

В первую очередь прокуроры обратили внимание на обеспечение профессиональной и трудовой реабилитации людей с инвалидностью.

Установлено, что «забронированные» для инвалидов рабочие места зачастую не были вакантны. В иных случаях свободные места не использовались из-за медицинских противопоказаний у этой категории работников. По итогу в счет брони на работу приняли лишь незначительную долю нуждавшихся в труде инвалидов.

Службы занятости недостаточно информировали людей с инвалидностью о возможностях для трудоустройства, в том числе с переобучением.

Выявлены случаи явного нарушения трудовых прав инвалидов – необоснованное снятие с учета безработных, отказ в трудоустройстве, заключение с инвалидами договоров подряда на выполнение сезонных либо временных работ вместо трудового договора.

В ноябре 2017 года управление по труду, занятости и социальной защиты Дрибинского райисполкома незаконно сняло с учета безработную Б. – инвалида III группы – в связи с ее трудоустройством. Однако проверка показала, что трудовой договор Б. не заключала и по-прежнему ищет работу.

По инициативе прокуратуры Жлобинского района за необоснованный отказ в приеме на работу в счет брони инвалида III группы К. руководитель одного из предприятий привлечен к ответственности по ч.1 ст.9.16 Кодекса об административных правонарушениях.

Прокуроры обнаружили факты бездействия, неоказания нуждавшимся инвалидам и пожилым гражданам социальных услуг территориальными центрами социального обслуживания.

Например, инвалид I группы М., 1924 г.р., согласно индивидуальной программе реабилитации от 5 марта 2018 года нуждалась в бессрочном оказании социальных услуг, постоянной посторонней помощи и уходе. Однако управление по труду занятости и социальной защиты Буда-Кошелевского райисполкома не организовало мероприятия по ее реабилитации.

В ходе проверки обеспечения инвалидов техническими средствами социальной реабилитации прокуроры выявили и случаи длительного непредоставления последним таких средств. Наряду с объективными причинами этому способствовала и ненадлежащая организация работы территориальных структур Минтруда и соцзащиты.

Осталась актуальной проблема создания условий для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным, производственным зданиям и сооружениям, беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, местами отдыха и досуга.

Безбарьерная среда не обеспечена на отдельных социально-значимых для таких граждан объектах – в территориальных центрах социального обслуживания населения, райисполкомах.

В акте надзора Генеральная прокуратура потребовала от Министерства труда и соцзащиты:

наладить реальное бронирование рабочих мест для людей с инвалидностью, создать специализированные рабочие места для трудоустройства инвалидов, контролировать соблюдение их трудовых прав;

активнее проводить информационно-разъяснительную работу с такими гражданами;

исключить факты неисполнения и формального исполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов в профессиональной, трудовой и социальной сферах;

принять дополнительные меры по созданию безбарьерной среды на социально-значимых объектах, своевременному и качественному предоставлению инвалидам технических средств социальной реабилитации.