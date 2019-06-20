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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 8,7%
12:41 24.06.2019
За январь-май 2019 года в бюджет Могилевской области поступило 522,8 млн руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 8,7%, или на 41,8 млн руб. в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 183,3 млн руб. (35,1%), налога на добавленную стоимость – 89,6 млн руб. (17,1%), налога на прибыль – 42,3 млн руб. (8,1%), акцизов – 36,5 млн руб. (7%).
В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ООО «Кронохем», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», СООО «Оазис групп». Удельный вес их платежей составил 21,2% общих поступлений в бюджет области.
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