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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ VELCOM | A1 ПРЕДЛОЖИЛА БЕСПЛАТНЫЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ АБОНЕНТАМ «КОМФОРТОВ»
11:52 24.06.2019

Компания Velcom | A1 предложила абонентам «Комфорт S/M/L/XL» возможность пользоваться мобильным интернетом не только с удобством, но и с выгодой: с 20 июня при подключении дополнительных пакетов безлимитного интернета стоимость составит 0 рублей в течение первых трех списаний абонентской платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться акцией могут как действующие, так и новые абоненты линейки «Комфорт».

Так, пользователи тарифного плана «Комфорт S» смогут бесплатно пользоваться безлимитом на мессенджеры, тарифного плана «Комфорт M» – безлимитом на мессенджеры и соцсети. И самая главная новость: абонентам абсолютно всех тарифных планов обновленной линейки «Комфорт» в рамках акции будет доступен безлимитный мобильный интернет на скорости до 1 Мбит/с.

При этом все новые абоненты линейки также получают 50%-ю скидку на абонентскую плату в первые 90 дней пользования тарифным планом. Так, «Комфорт S» обойдется в 5,95 руб. в месяц, «Комфорт M» – в 9,95 руб., «Комфорт L» – 12,95 руб., а «Комфорт XL» – в 18,95 руб.

Среди преимуществ нового поколения «Комфортов» – безлимит звонков внутри сети Velcom | A1, большой объем включенного трафика до 30 ГБ, а также возможность его переноса на следующий месяц.
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