Фестиваль "Архитектурная осень-2019" пройдет в Беларуси с 1 сентября по 30 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, в этом году фестиваль посвящен ХХII съезду общественного объединения "Белорусский союз архитекторов" (ОО "БСА"), который состоится 12 декабря, и Всемирному дню архитектуры (отмечается ежегодно в первый понедельник октября). Впервые мероприятие продлится не три дня, как прежде, а три осенних месяца.

Главной площадкой форума станет Республиканский Дом архитектора (Минск, ул. К. Маркса,14). Откроет фестиваль ХIII Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Беларуси. Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливой молодежи в области архитектуры, градостроительства и архитектурного дизайна.

В этом году ОО "БСА" и архитектурный факультет БНТУ впервые объявляют Республиканский конкурс архитектурного рисунка студентов высших архитектурных школ страны, который пройдет одновременно с конкурсом дипломных проектов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 26 сентября.

Особое значение Белорусский союз архитекторов придает Минскому международному биеннале молодых архитекторов "Леонардо". В этом году конкурс пройдет в восьмой раз и вновь под эгидой Международного союза архитекторов (UIA, организация, объединяющая зодчих более чем 130 стран всех континентов) и Международной Ассоциации союзов архитекторов (IAUA организация объединяет специалистов из 13 стран Европы и Азии). Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 12 октября.

Кроме того, во время форума пройдет ХIХ Республиканский конкурс на лучший "Проект", "Постройку" и "Публикацию", призванный ознакомить жителей Беларуси, зарубежных гостей и специалистов в области проектирования и строительства с архитектурными произведениями белорусских зодчих, определить лучшие работы и поощрить их авторские коллективы. В конкурсе участвуют проектные, проектно-строительные предприятия, архитектурные бюро, творческие мастерские, индивидуальные предприниматели, архитекторы, реставраторы, дизайнеры, скульпторы. Итоги творческого соревнования подведут 15 ноября.

Традиционно в дни фестиваля будет вручен Почетный приз "Зодчий Республики Беларусь". Также состоится Республиканский художественный конкурс детского рисунка "Архитектура родного края глазами детей". Его цель - повышение интереса подрастающего поколения к архитектуре Беларуси, воспитание патриотических чувств, развитие творческих способностей. Участие в соревновании принимают дети с 6 до 15 лет.

В программу фестиваля включены выставки конкурсных работ национальных союзов архитекторов стран ближнего и дальнего зарубежья, дизайнеров, мастер-классы ведущих архитекторов, тематические конференции. На целевых форумах специалисты обсудят достижения и проблемные вопросы архитектуры и градостроительства последних лет, состоятся семинары, презентации фирм и проектных предприятий, товаров, технологий и услуг зарубежных и отечественных фирм, работающих на строительном рынке республики.

Архитектурный фестиваль проводится в Беларуси один раз в два года. Мероприятие, призванное повысить интерес общества к достижениям современной архитектуры, состоится при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Международного союза архитекторов, Международной Ассоциации союзов архитекторов, ОО "Белорусский союз дизайнеров".