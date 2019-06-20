Генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик и руководство ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» обсудили стратегию сотрудничества компаний на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», одной из ключевых тем было рассмотрение возможностей внедрения на предприятиях МЕТИНВЕСТа цифрового горного производства – системы интеллектуального карьера с роботизированной карьерной техникой «БЕЛАЗ».

Сегодня специалисты БЕЛАЗа активно работают над созданием новых моделей карьерной техники, отвечающей последним тенденциям мирового рынка. Один из проектов – создание беспилотников.

Повышение производительности, безопасности и эксплуатационной эффективности за счет автоматизации процесса погрузочно-доставочных работ с помощью роботизированных карьерных самосвалов – перспективное направление работы, в котором на БЕЛАЗе уже немало сделано и предложено горнодобытчикам.

В местах эксплуатации карьерной техники оператор нередко подвергается воздействию вредных факторов окружающей среды, таких, как запыленность, загазованность, а иногда и повышенный радиационный фон. Все это оказывает негативное влияние на возможность участия человека в технологическом процессе.

Ряд принципиальных особенностей выгодно отличает роботизированные самосвалы БЕЛАЗ-7513R от образцов, созданных ранее за счет внедрения интеллектуальных систем управления нового поколения:

установлена электрогидравлическая система рулевого управления и тормозов с электронным управлением, что обеспечивает большую гибкость и компактность конструкции, оптимальные характеристики управления, взаимодействия между рулевым колесом и исполнительными гидроцилиндрами, тормозной педалью и тормозными механизмами;

система развернутого сканирования для детальной оценки окружающей обстановки;

использование в перспективе челночного режима движения позволит экономить на износе шин, а также сократить до 12 % время маршрута за счет отсутствия разворотов.

Разработка и изготовление роботизированных машин проходят в рамках проекта по актуальному и все более востребованному направлению для горнодобывающих предприятий «Интеллектуальный карьер».

В планах – максимально автоматизировать погрузочные работы, включив в техпроцесс добычи роботизированный погрузчик БЕЛАЗ-78250, который сам сможет отстроить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определить порядок действий, соотнести свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит на первоначальном этапе обойтись одним оператором на трех-пяти роботизированных машинах с последующим увеличением их количества.

Роботизированный комплекс «погрузчик – карьерный самосвал» производства Белорусского автомобильного завода предоставит горнодобывающим компаниям совершенно новые интеллектуальные сервисы.