ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ И МЕТИНВЕСТ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАРЬЕРА С РОБОТАМИ
10:21 24.06.2019

Генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик и руководство ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» обсудили стратегию сотрудничества компаний на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», одной из ключевых тем было рассмотрение возможностей внедрения на предприятиях МЕТИНВЕСТа цифрового горного производства – системы интеллектуального карьера с роботизированной карьерной техникой «БЕЛАЗ».

Сегодня специалисты БЕЛАЗа активно работают над созданием новых моделей карьерной техники, отвечающей последним тенденциям мирового рынка. Один из проектов – создание беспилотников.

Повышение производительности, безопасности и эксплуатационной эффективности за счет автоматизации процесса погрузочно-доставочных работ с помощью роботизированных карьерных самосвалов – перспективное направление работы, в котором на БЕЛАЗе уже немало сделано и предложено горнодобытчикам.

В местах эксплуатации карьерной техники оператор нередко подвергается воздействию вредных факторов окружающей среды, таких, как запыленность, загазованность, а иногда и повышенный радиационный фон. Все это оказывает негативное влияние на возможность участия человека в технологическом процессе.

Ряд принципиальных особенностей выгодно отличает роботизированные самосвалы БЕЛАЗ-7513R от образцов, созданных ранее за счет внедрения интеллектуальных систем управления нового поколения:

установлена электрогидравлическая система рулевого управления и тормозов с электронным управлением, что обеспечивает большую гибкость и компактность конструкции, оптимальные характеристики управления, взаимодействия между рулевым колесом и исполнительными гидроцилиндрами, тормозной педалью и тормозными механизмами;

система развернутого сканирования для детальной оценки окружающей обстановки;

использование в перспективе челночного режима движения позволит экономить на износе шин, а также сократить до 12 % время маршрута за счет отсутствия разворотов.

Разработка и изготовление роботизированных машин проходят в рамках проекта по актуальному и все более востребованному направлению для горнодобывающих предприятий «Интеллектуальный карьер».

В планах – максимально автоматизировать погрузочные работы, включив в техпроцесс добычи роботизированный погрузчик БЕЛАЗ-78250, который сам сможет отстроить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определить порядок действий, соотнести свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит на первоначальном этапе обойтись одним оператором на трех-пяти роботизированных машинах с последующим увеличением их количества.

Роботизированный комплекс «погрузчик – карьерный самосвал» производства Белорусского автомобильного завода предоставит горнодобывающим компаниям совершенно новые интеллектуальные сервисы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2019
валюта курс
EUR 2.3094
USD 2.0625
RUB 3.2251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3070 -0.0064
USD 2.0417 -0.0072
RUB 3.2352 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3180
USD 2.0360 2.0400
RUB 3.2250 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 24.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1400
EUR/RUB 71.5000 72.0000
USD/RUB 62.8500 63.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте