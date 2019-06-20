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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ LIFE:) ЗАПУСТИЛА 4G В ТОННЕЛЯХ МЕТРО
09:34 24.06.2019

Телеком-оператор Life:) запустил 4G на всех станциях метро и в тоннелях между ними.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь можно смотреть сериалы, слушать музыку или отвечать на сообщения, не прерываясь на поездку.

«Мы удовлетворены развитием 4G-сети, сегодня 60% data-абонентов пользуются связью четвертого поколения, а общий объем потребления трафика увеличился на 70% по сравнению с предыдущим годом. Около 30% наших абонентов в столице пользуются метро каждый день, и нам крайне важно сделать их поездки еще более удобными и комфортными благодаря высокоскоростному мобильному интернету. Мы завершили все тестовые работы в это важное для белорусской столицы время, когда Минск принимает Европейские игры. Поэтому оценить преимущества технологии 4G в метро смогут туристы, гости и участники международных соревнований. Этот проект был реализован в партнерстве с инфраструктурным оператором BeCloud», – отметил и.о. генерального директора Life:) Эрдал Яйла.

В преддверии II Европейских игр компания расширила емкость 4G-сети на всех спортивных объектах и усилили наиболее загруженные базовые станции 3G. Это обеспечит вдвое большую емкость сети, чтобы можно было комфортно пользоваться связью в местах массового скопления болельщиков. А еще телеком-оператор обеспечил голосовой и интернет-связью более 9000 волонтеров и организаторов спортивных мероприятий.
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