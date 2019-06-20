Госстандарт совместно с Белорусским государственным центром аккредитации (БГЦА), который выполняет функции национального органа по аккредитации, разработали рекомендации (пошаговый алгоритм действий) белорусским производителям по признанию оценки соответствия при поставке продукции на экспорт с учетом соглашений о взаимном признании с международными организациями по аккредитации.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года Беларусь в лице БГЦА подписала три глобальных международных соглашения о признании результатов оценки соответствия с Европейской организацией по аккредитации (EA BLA), Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC MRA) и Международным форумом по аккредитации (IAF MLA).

С их подписанием Национальная система аккредитации нашей республики стала полноправным партнером международного сообщества по аккредитации и оценке соответствия и на равных условиях претендует на признание выданных в стране протоколов испытаний, калибровки, сертификатов о соответствии продукции, услуг, систем менеджмента и персонала при осуществлении международной торговли. Это создает условия для поддержки экспорта путем минимизации практики повторных испытаний отечественной продукции при поставках на зарубежные рынки, а также продвижения услуг белорусских органов по сертификации и лабораторий на международном уровне.

Рекомендации (пошаговый алгоритм действий) разъясняют белорусским предприятиям порядок действий для осуществления оценки соответствия производимой продукции для ее поставки на зарубежные рынки. Это позволит создать условия для сокращения практики проведения повторных испытаний страной импорта продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, с текстом рекомендаций (пошагового алгоритма действий) можно ознакомиться здесь.

Одновременно белорусским предприятиям, осуществляющим производство продукции для ее последующей поставки на экспорт, в рамках проводимого Госстандартом опроса предлагается заполнить анкету.

Полученные данные помогут выявить возможные механизмы упрощения процедур оценки соответствия при экспорте белорусской продукции с учетом подписанных международных соглашений о взаимном признании аккредитации.

Заполненную анкету следует направить в БГЦА на электронный адрес .

Являясь подписантом соглашений ILAC MRA и IAF MLA, БГЦА получил разрешение со стороны ILAC и IAF на применение комбинированных знаков ILAC MRA и IAF MLA. Это свидетельствует о том, что компетентность аккредитованного субъекта подтверждена органом по аккредитации-подписантом международных соглашений в сфере аккредитации. Аккредитованные БГЦА органы по оценке соответствия могут направить запрос на применение данных знаков на выдаваемых документах об оценке соответствия.

Аккредитованные органы по оценке соответствия, получившие право использования комбинированных знаков ILAC MRA и IAF MLA, будут вносить сведения о количестве выданных документов об оценке соответствия с нанесенными на них текстовыми ссылками/комбинированными знаками ЕА BLA, ILAC MRA, IAF MLA в соответствующий модуль цифровой платформы «Аккредитация».