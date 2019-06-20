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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕПЛОВУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ В «ЗЕЛЕНОМ» ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ В МИНСКЕ
17:12 21.06.2019

Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания 25 июня 2019 г. проводит в Доме правительства круглый стол по вопросам экологии, природопользования и преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на тему «Зеленое градостроительство: от теории к практическим действиям».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в центре внимания будет широкий спектр вопросов: государственная градостроительная политика в сфере «умных» и «зеленых» городов, опыт разработки планов «зеленого» градостроительства, продвижения вопросов «зеленой» экономики, энергоэффективные мероприятия при реализации планов «зеленого» градостроительства в малых и средних городах, планы адаптации к изменениям климата и др.

В работе стола примут участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, Минприроды, Минстройархитектуры. Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Леонид Полещук расскажет о реализации энергоэффективных мероприятий в городах Беларуси, в том числе о проведении тепловой модернизации зданий.
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