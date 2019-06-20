БГУ представит 16 научно-технических разработок на Международной выставке сельского хозяйства и животноводства AgroActiva, которая пройдет 26-29 июня в Армстронге (Аргентина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав экспозиции вуза войдут инновационные разработки белорусских ученых: съедобные упаковочные пленки, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, фитосоли для коррекции повышенного порога вкусовой чувствительности к поваренной соли, серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней животных, мобильная автономная водоочистная установка, устройства дистанционного мониторинга помещений и земных поверхностей и др.

Среди ряда удобрений и биопестицидов для комплексной защиты растений будет презентован комплексный микробный препарат «Жыцень», ускоряющий разложение остатков стеблей злаков после уборки урожая и соломы. Технология применения разработки обеспечивает подготовку почвы к посевам и снижает риск инфекционных заболеваний растений. Кроме того, использование препарата позволяет отказаться от осеннего внесения минерального азота.

В рамках выставки состоится Международный день университетов Аргентины и Беларуси. Мероприятие позволит познакомиться с университетами двух стран, обменяться информацией о последипломном образовании, обсудить вопросы сотрудничества в научно-технической сфере.

AgroActiva – одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок в Латинской Америке, проводится ежегодно с 1995 г. Общая площадь выставки составляет 3 млн. кв. метров, количество посетителей превышает 200 тыс. человек. В 2019 год в выставке заявлено участие представителей 33 стран.