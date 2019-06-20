За пять месяцев 2019 года таможенники оформили более 1,3 млн. железнодорожных вагонов, что на 39 тысяч вагонов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, статистика подтверждает привлекательность нашей страны как транзитного государства: в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем ввезенных железнодорожным транспортом товаров, проследовавших транзитом через Беларусь, увеличился на 18,7%.

Порядка 80% железнодорожного транспорта перемещается через участок таможенной границы со странами Европейского союза.