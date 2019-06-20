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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРОСЛЕДОВАВШИХ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ ТОВАРОВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 18,7% - ГТК
15:53 21.06.2019
За пять месяцев 2019 года таможенники оформили более 1,3 млн. железнодорожных вагонов, что на 39 тысяч вагонов больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, статистика подтверждает привлекательность нашей страны как транзитного государства: в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем ввезенных железнодорожным транспортом товаров, проследовавших транзитом через Беларусь, увеличился на 18,7%.
Порядка 80% железнодорожного транспорта перемещается через участок таможенной границы со странами Европейского союза.
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