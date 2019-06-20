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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГПЛХО И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
15:10 21.06.2019
В соответствии с планом выборочных проверок на I полугодие 2019 года органы прокуратуры Гомельской области проверили исполнение законодательства Гомельским государственным производственным лесохозяйственным объединением (Гомельский ГПЛХО, Объединение) и входящими в его структуру лесхозами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работа по профилактике и предупреждению производственного травматизма в объединении требует совершенствования.
Несмотря на повышенную опасность лесозаготовительных работ в лесхозах Октябрьского, Петриковского, Житковичского районов при их выполнении нарушали правила охраны труда: не использовали средства индивидуальной защиты;не соблюдали параметры спиливания деревьев; отсутствовали знаки безопасности и предупреждающие надписи о проведении лесосечных работ.
Претензии у прокуроров вызвала и организация работы с обращениями граждан. В частности, в ГЛХУ «Лоевский лесхоз», ГЛХУ «Петриковский лесхоз», ГОЛХУ «Гомельский опытный лесхоз» вскрыты факты ненадлежащего рассмотрения обращений, неразъяснения заявителям порядка обжалования принятых решений.
Работа по заключению и исполнению хозяйственных договоров не направлена в полной мере на защиту экономических интересов предприятий, а это способствовало образованию и росту просроченной задолженности.
В частности, лесоматериалы «отпускали» при наличии просроченной задолженности за ранее поставленный товар, тогда как меры к ее взысканию, в том числе в судебном порядке, принимались явно несвоевременно. Зафиксированы поставки товара без внесения его стопроцентной предварительной оплаты, как это прописано в договоре.
Одновременно прокуроры потребовали устранить нарушения в сферах: ведения административного процесса; государственных закупок товаров (работ, услуг); обращения с отходами.
Всего по результатам проверок органы прокуратуры Гомельской области внесли 7 представлений, в том числе генеральному директору Гомельского ГПЛХО, в которых потребовали устранить нарушения, а также причины и условия, которые им способствовали.
Исполнение актов надзора взято на контроль. Проверки будут продолжены.
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