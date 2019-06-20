В рамках проведения XV Республиканского экологического форума в Новогрудке состоялось открытие городских улиц, оснащенных системой "умного" светодиодного освещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, энергоэффективная модернизация городского освещения проведена проектом «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» («Зеленые города»), который финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

«Надеемся, что проект «Зеленые города», который внедрил в вашем городе систему умного уличного освещения, также внесет свою лепту в устойчивое развитие Новогрудка. В городе станет светлее, в городе станет безопаснее, городской бюджет сможет экономить средства, город станет потреблять меньше энергии, а значит уменьшится количество парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу. Система умного освещения — это еще один шаг, который делает Новогрудок современным, комфортным для жизни городом», -отметила Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси.

В зеленом городе «умный свет» управляется системами контроля освещения. Эти системы учитывают освещенность и время суток, чтобы включать и выключать освещение, тем самым экономя электроэнергию и деньги. Кроме этого, на улицах снижается количество травм и повышается общая безопасность.

596 МВт*ч в год – это экономия энергоресурсов за счет капиталовложений в энергоэффективное освещение в Новогрудке, что эквивалентно снижению текущих операционных расходов на 90 тыс. долларов США в год. Ожидается, что в результате инициатив по энергоэффективности, запланированных к реализации в Новогрудке при содействии проекта «Зеленые города», совокупное сокращение выбросов парниковых газов составит до 81 тыс. тонн CO2 в эквиваленте.

Важность темы устойчивого развития городов и населённых пунктов подчеркивается включением самостоятельной цели (Цель 11) в глобальную повестку устойчивого развития. Цель 11 заключается в том, чтобы сделать «сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми».

Проектом «Зеленые города» были разработаны новые для Беларуси документы - Планы зеленого градостроительства для трех пилотных городов (Полоцк, Новополоцк, Новогрудок), а также Единый план устойчивой городской мобильности для Полоцка и Новополоцка. Это стратегические документы, нацеленный на снижение выбросов парниковых газов, которые определят пути развития городов на несколько десятилетий вперед. В данный момент в пилотных городах проходит информационная кампания по общественному обсуждению этих документов.

В результате реализации проектом пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту в Полоцке и Новополоцке ожидается рост доверия населения к общественному транспорту и стимулирование отказа от использования личных автомобилей в городских поездках. Время ожидания пассажирами на остановочных пунктах будет сокращено, будут повышены безопасность и комфорт поездок. Модернизация и объединение велосипедных сетей двух городов с учетом европейского опыта повысит популярность велосипедов в качестве одного из основных видов городского транспорта. Реализация инициативы создает равные возможности передвижения для всех жителей города, в том числе для социально отчужденных групп и лиц с инвалидностью.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в Новогрудке включают замену неэффективных систем уличного освещения светодиодными, а также экспериментальное внедрение смарт счетчиков учета ресурсов в жилом секторе.

Комплексный подход, предлагаемый зеленым градостроительством, который сочетает меры повышения энергоэффективности и меры в сфере устойчивого транспорта, продемонстрирует возможности существенного сокращения выбросов парниковых газов.

Главный результат проекта: 91,1 тыс. тонн CO2 -совокупное прямое сокращение выбросов CO2 в результате реализации.