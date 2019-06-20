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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 27 ИЮНЯ ОБСУДИТ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА
13:39 21.06.2019

27 июня Пленум Верховного суда обсудит некоторые вопросы применения судами законодательства при разрешении споров, возникающих из договоров займа. Такая информация прозвучала на заседании Научно-консультативного совета при Верховном суде, которое прошло 19 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, договор займа является одним из самых распространенных в гражданском обороте. Доступность оформления такой сделки способствует широкому его использованию для развития рыночных отношений, проявления инициативы для начала предпринимательской деятельности.

В то же время споры, вытекающие из исполнения обязательств, возникающих из договора займа, приобретают все большую актуальность. Их количество достаточно велико, что требует усилий по повышению уровня финансовой грамотности населения и разъяснения положений действующего законодательства.

При этом правильное и единообразное применение законодательства при разрешении споров, возникающих из договоров займа, является гарантией защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов сторон заемных правоотношений, призвано способствовать повышению эффективности судебной защиты участников гражданского оборота и обеспечению исполнения ими своих обязательств.

Правоотношения по договору займа регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, указом от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», указом от 5 мая 2006 г. № 296 «Об упорядочении использования финансовых ресурсов государственных организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах», декретом от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», а также иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Напомним, что упомянутым декретом № 8 в рамках Парка высоких технологий проводится правовой эксперимент для апробации новых правовых институтов на предмет возможности их имплементации в гражданское законодательство Республики Беларусь. Для этого резидентам Парка высоких технологий предоставлено право заключать между собой и (или) с третьими лицами договор конвертируемого займа. По сути, это новый для белорусской правовой системы инструмент, направленный на развитие и привлечение инвестиций в перспективные бизнес-проекты (стартапы). Важно, что в проекте постановления Пленума уже затрагиваются вопросы, касающиеся предмета конвертируемого займа, способов удовлетворения требований заимодавца и иные, имеющие значение для будущей судебной практики по данной категории дел.
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