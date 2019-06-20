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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ИЮЛЯ КОМПАНИЯ МТС ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА 4,3%
12:47 21.06.2019
Компания МТС повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменение обусловлено развитием инфраструктуры для повышения качества услуг.
Изменение стоимости тарифов на основные услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и пр. — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета для физических лиц, контентные сервисы, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.
С новыми тарифами на услуги сотовой связи для физических и юридических лиц, а также с тарифами в роуминге и тарифами на фиксированный интернет можно ознакомиться на официальном сайте компании МТС, а также позвонив в Контактный центр (017 237-98-98 или 0890).
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