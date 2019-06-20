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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДА "ДРУЖБЫ" ПЛАНИРУЕТСЯ ОЧИСТИТЬ ОТ «ГРЯЗНОЙ» НЕФТИ К СЕРЕДИНЕ АВГУСТА
12:26 21.06.2019

Беларусь приступила к выполнению очередного этапа дорожной карты по замещению загрязненной российской нефти на качественную в магистральном трубопроводе «Дружба».

По информации ОАО «Полоцктранснефть Дружба», сегодня, 21 июня 2019 г., в 9.07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча – Полоцк и замещение ее чистой нефтью.

Нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут – Полоцк реверсом в сторону Невеля.

«Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча – Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении – вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут – Полоцк – продлится до 15 августа 2019 года», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».

Также в соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до ЛПДС «Мозырь» планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа.

Таким образом, полная очистка магистрального трубопровода «Дружба» на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года.

Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти.

По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода «Дружба» ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта.
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